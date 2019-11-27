سيناريو كارثي يهدد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستعد ريال مدريد الإسباني لاستضافة باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب سانتياجو برنابيو، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الملكي المباراة وعينه على الـ3 نقاط لضمان التأهل للدور ثمن النهائي، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق 5 نقاط خلف سان جيرمان، المتصدر، ومتقدما بـ5 نقاط على فريق كلوب بروج البلجيكي.

ووفقا لمستوى الريال المتذبذب هذا الموسم فإن الفريق مهدد بسيناريو كارثي يهدد بإقصائه مبكرا من البطولة، حال تعرضه لانتكاسة جديدة والسقوط أمام سان جيرمان.

ولم يسبق للريال توديع البطولة من دور المجموعات على الإطلاق منذ استحداث ذلك النظام، حيث نجح في التأهل للدور التالي للمجموعات على الأقل في كل مشاركاته.

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وسبق للفريق الباريسي دك حصون "الميرينجي" بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى على ملعب "حديقة الأمراء".

ويخشى رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التعثر من جديد أمام سان جيرمان، مما سيدخل الفريق في حسابات معقدة، لا سيما حال فوز كلوب بروج على جالاتا سراي التركي في عقر داره

بالجولة ذاتها، والذي سيرفع رصيد الضيوف إلى 5 نقاط، مما يجعله متأخرا بفارق نقطتين فقط عن الريال، حال تلقى الأخير الخسارة أمام نظيره الفرنسي.

وسيضطر الريال للانتظار حتى الجولة الأخيرة لمعرفة مصيره، إذ سيتحتم عليه الخروج لمواجهة كلوب بروج في عقر داره، ليحسم أحدهما تأهله على حساب الآخر، وهو اللقاء الذي قد يشهد مفاجأة لا سيما أن الفريق البلجيكي تعادل في أول مباراة بدور المجموعات مع الريال في البرنابيو بنتيجة 2-2 في مباراة كان الضيوف فيها الأفضل.

وحال تعادل الريال مع سان جيرمان وفوز كلوب بروج على جالاتا سراي، فإن الفارق بين الفريقين سيصبح 3 نقاط لصالح "الميرينجي"، إلا أنه لن يكفي ليضمن الريال التأهل لدور الـ16، ففي حال فوز كلوب بروج على أرضه في المباراة الأخيرة على الملكي والتساوي معه في النقاط فإن الفريق البلجيكي سيحجز مقعده في دور الـ16 لتفوقه في المواجهات المباشرة، ويودع الملكي من المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.