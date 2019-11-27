خالد سليم: بهدلت نفسي بالرياضة.. ووزني وصل 123 كيلو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري خالد سليم إنه استطاع أن يخسر 39 كيلو من وزنه بسبب "الإرادة"، موضحًا أنه اعتمد على نظام غذائي معين وممارسة الرياضة.

وأشار خالد في لقاء خاص مع "فوشيا" إلى أن جسده قبل زيادة الوزن بسبب الكورتيزون كان جيدًا، إلا أن التغيير جيد وجاء في مصلحته، والزيادة أعطته الحافز لضبط وزنه.

وأشار إلى أنه انتهى من تسجيل 3 أغانٍ جديدة، وسيعقد جلسات قريبًا لتصويرهم على طريقة الفيديو كليب لطرحهم في أوقات متفاوتة.

وصارح خالد سليم جمهوره بسرِّ غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "CBC"، فقال الفنان خالد سليم إنّ ابتعاده عن الغناء والساحة الفنية يرجع لأسباب صحية مرتبطة بمنطقة حساسة للغاية، كادت أنْ تقضي على مستقبله.

Advertisements

وأكّد خالد سليم أن المرض هو من حرمه من الظّهور والتواجد على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية وسط حالة من التوتر والخوف، التي سيطرتْ عليه بشكل كبير.

ولفت الفنان المصريّ، إلى أنه أصيب بورم؛ وهو عبارة عن "كيس دهني" في أحباله الصوتية، موضّحًا أن الورم تم استئصاله نهائيًا بعد التأكد من أنه ورم حميد.

وأشار سليم، إلى أنّ الورم أثرّ على أحباله الصوتية، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على النطق لمدة 20 يومًا كاملة، وسط حالة من العلاج الصعبة للغاية.

وأوضح أن إصابته كانت حساسة جدًا أثرتْ أيضًا على حالته النفسية والمعنوية، مؤكدًا أن التعليمات الطبية وصلتْ إلى حدّ منعه من الكلام وممارسة أيّ ألعاب رياضيّة، أو القيام بأيّ مجهود.

وأشار المطرب المصري إلى أنّ العلاج أصابه بالسّمنة، وقفز وزنه من 103 كيلو كوزن مثالي له، إلى 124 كيلو، بعد تناول أدوية بها مادة الكورتيزون، التي أدت إلى زيادة وزنه، نظرًا لاحتباس الماء في جسده.