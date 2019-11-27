حقيبة بحجم الأقراط حملتها "ليزو" أحدثت ثورة على إنستغرام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن هوس عشاق الموضة بصيحة حقائب اليد الصغيرة ما زال جاريًا، وربما يستمر حتى في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من أنه انتشر منذ فترة طويلة بين المشاهير ومدونات الموضة وعشاق الأزياء، لكن يبدو أنها صيحة ما تزال تخفي أكثر مما تظهر من جاذبيتها وغرابتها في الوقت نفسه، خصوصًا أننا رأيناها من جديد ضمن أحدث عروض أشهر دور الأزياء على المنصّات في شهر الموضة الماضي.

وباعتبارها قطعة غير عملية إطلاقًا لارتدائها كجزء من الإطلالات اليومية الكاجوال، غالبًا ما تجذب هذه الصيحة الأنظار بظهورها على السجاد الأحمر، أو في الصور الفوتوغرافية لأشهر المؤثرات والنجمات على منصّة إنستغرام.

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وعندما اعتقدنا أن حجم الحقيبة لا يمكن تقليصه أكثر مما فعلت العلامة الفرنسية جاكيموس مع حقيبة "لو تشيكيتو" ونسختها المصغرة، قامت العلامة الإيطالية الفاخرة فالنتينو بتقديم حقيبة صغيرة جدًا، لدرجة أنها عبارة عن إكسسوار أكثر من كونها حقيبة يد على السجادة الحمراء، خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية.

وظهرت نجمة البوب الأمريكية الصاعدة ليزو وهي تحمل هذا الاكسسوار الغريب على السجادة الحمراء، خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs، الذي أقيم ليلة الأحد الماضي، حيث نسّقت الحقيبة المصغرة البيضاء من فالنتينو مع فستان برتقالي بقصة الكتف الواحدة، غنيّ بالكشاكش وزوج من الصنادل البيضاء، وارتدت أقراطًا بيضاء مطابقة للحقيبة المصغرة.

وقد أصبحت الحقيبة من أكثر القطع بحثًا بعد الحفل، كما تداول رواد شبكات التواصل الإجتماعي صورًا للحقيبة، وقاموا بالتعليق عنها بصور مضحكة، كما أطلقت النجمة نفسها مزحة حول حجم هذا الإكسسوار من خلال تعليقها على صورة من الحفل، نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: "كانت كبيرة بما يكفي".

وبالرغم من شعبيتها، إلا أن الحقيبة ليست متاحة حاليًا للشراء عبر المتاجر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، لكونها إصدارًا مصغرًا لإحدى حقائب اليد الأيقونية للعلامة الإيطالية، وبالنظر إلى الضجة التي أثيرت حول النسخة المصغرة، من الممكن أن تطرحها العلامة الإيطالية للبيع في المواسم المقبلة.