ليلى علوي عن أناقتها: اللي في القلب هو اللي بيبان.. وملابسي من دولابي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية ليلى علوي، إنها سعيدة بالفعاليات المتميزة التي تشهدها النسخة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن الافتتاح كان رائعًا والضيوف شهدوا بذلك.

وقالت ليلى علوي في تصريحات إعلامية، إنَّ تجربة الفيلم الوثائقي "احكيلي" تستحق المشاهدة لأنها تتناول حياة 4 نساء من أجيال مختلفة في عائلة المخرج المصري الراحل يوسف شاهين.

وعن سر إطلالاتها الشبابية والمتجددة قالت: "اللي في القلب بيبان والحمد لله على إعجاب الجمهور"، كاشفة عن تفاصيل إطلالتها خلال اللقاء.

وكانت ليلى علوي قد كشفت قد في وقتٍ سابق عن أمنيتها بالمشاركة في فيلم موسيقيّ راقص، من إخراج مواطنها المخرج الكبير شريف عرفة، وذلك على غرار العمل الذي قدمته في أوائل حقبة التسعينيات - عام 1991 - من إخراجه، حمل اسم "سمع هس".

وقالت ليلى علوي: "أتمنى أن يقدم فيلمًا موسيقياً وسنكون معه بكل تأكيد، في ظل مشكلات الإنتاج الحالية"، مردفةً: "أول عمل لشريف عرفة كان فيلم الأقزام قادمون، قرأت السيناريو ووجدته مختلفًا تمامًا، من تأليف ماهر عواد".

وتابعت: "عندما وقفت أمام الكاميرا شعرت أنني أمام مخرج فاهم، طريقة كلامه وحديثه جعلتني أتأكد أنني أتعامل مع شخص محترف وأمين وواعي ومختلف".

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وحضرت ليلى علوي حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي، حيث تألقت على السجادة الحمراء بفستان نحاسي اللون، خطف الأنظار إليها، رغم معاناتها من زيادة في الوزن مؤخرًا.

وقدمت ليلى علوي أكثر من 70 فيلمًا سينمائيًا، وسبق أنْ أكدت في تصريحات لها، أن أكثر الأفلام القريبة منها، والتي وتحبّ مشاهدتها "خرج ولم يعد"، "حب البنات"، "سمع هوس"، "المصير".

وتزوّجت ليلى علوي من رجل الأعمال منصور جمال، وانفصلت عنه في 2015، ولها ابن واحد بالتبنّي يدعى خالد، وذلك منذ 13 عامًا، بعد إخفاقها في الإنجاب.

واعترفت ليلى علوي في إحدى لقاءاتها أنّ أضواء النجومية سرقتها من حياتها الشّخصيّة، حيث تزوّجت في سنّ متأخرة، فلجأت لتبنّي طفلا.

وأوضحت أنّ فكرة التبنّي جاءتها من خلال إحدى قريباتها التي أوصتها بابنها خالد الذي توفي والده، ومن هنا تكفّلته ليلى علوي، ونفّذت وصية صديقتها الراحلة.