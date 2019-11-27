لمحات من حياة "شحرورة الوادي" التي تمسّكت بالغناء حتى لحظات النهاية

في نفس الشهر ولدت، ورحلت أيضًا، أوصت جمهورها بالرقص في جنازتها، واستبدال البكاء بالغناء، إنها الشحرورة، صباح، التي كانت أيقونة البهجة والسعادة في حياتها ولجمهورها بعد مماتها، فمن ينسى أغنيتها الشهيرة في فيلم الأيدي الناعمة “بـ فتحة بَحبك” ومن ينسى أغنيتها الأخيرة “يانا يانا” مع الفنانة رولا سعد، أكثر من نصف قرن من الغناء كانت خلالها أيقونة الفن العربي. ولم لا وهي صوت لبنان.

البداية من مشهد النهاية

حاربت صباح الموت، فانتصرت عليه، إذ طلبت الفنانة اللبنانية في وصيتها الأخيرة، من جمهورها وأحبابها ألا يحزنوا أو يبكوا لرحيلها، بل أن يفرحوا ويرقصوا “الدبكة”، لأنه يوم فرح وليس يوم حزن.

ونقلت ابنة اخت الفنانة “كلودا عقل”، وصية صباح على صفحتها الرسمية في فايسبوك، بعد أن أعلنت خبر وفاتها، والتي جاء فيها: “يا أحباب الصبوحة، الصبوحة اليوم راجعة على ضيعتا عالأرض اللي حبّتا وحبّتا، الصبوحة اليوم راحت عالسما عند الرب الكبير راحت عند أهلا وأخوتا اللي اشتاقتلن كتير، بتودعكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا عليي وهيدي وصيتي إلكن”.

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أبرز محطاتها الفنية

بدايتها الفنية كانت في لبنان، واستطاعت بشهرتها المحلية، لفت انتباه المنتجة السينمائية، آسيا داغر، التي كانت تعمل في القاهرة، وتولى الملحن، رياض السنباطي، تدريبها فنيًا، ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم، وفي تلك الفترة اختفى اسم “جانيت جرجس الفغالي” وهو اسمها الحقيقي، وحلّ مكانه اسم “صباح” في فيلم “القلب له واحد” عام 1945م، وهي لم تكمل العشرين من عمرها آنذاك.

كانت فنانة شاملة تغني وترقص وتمثل سينما، وتقف على خشبة المسرح، من أبرز أعمالها السينمائية “موال” 1966 ، “كانت أيام” عام 1970، “الأيدي الناعمة” 1963، “المتمردة” عام 1963، “لحن حبي” عام 1953، و”شارع الحب” عام 1959. إضافة إلى أفلام كثيرة.

رجال في حياة صباح

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تزوجت صباح عدة مرات، لعلّ أبرزها من الفنان “رشدي أباظة” الذي “أجبر تحت تهديد السلاح الملحن بليغ حمدي أن يتنازل كتابة لي عن أغنية عاشقة وغلبانة والنبي، من كلمات محمد حمزة التي كان قد لحنها لمطربة أخرى”، بحسب ما ذكرته صباح، في أحد الحوارات التلفزيونية النادرة عام ‏1966‏.

قصة الحب التي جمعت الشحرورة وأباظة، رغم قصر مدة الزواج، كانت محور حديث صباح طيلة حياتها. ففي حوارها تلفزيوني آخر عام 2014 قالت: “أنا بحب رشدي أباظة لحد النهاردة، واتجننت لما مات، وانفصلنا بسبب سامية جمال.

وأضافت صباح عن أزواجها قائلة: تزوجت 7 مرات وحبيت فريد الأطرش كصديق”.

ساعات ساعات

كانت حياة صباح، منذ مولدها في 10 نوفمبر 1927 وحتى وفاتها في 27 نوفمبر 2014، مليئة بالقصص والأحداث، التي تستحق أن تكتب، يكفي أنها ظلت تغني حتى اليوم الأخير لها، لترحل بجسدها وتبقى حاضرة بفنها.

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