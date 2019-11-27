فنانون فلسطينيون يطالبون بإلغاء حفلي سيلين ديون في تل أبيب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وجّه مجموعة من الفنانين الفلسطينيين رسالةً مفتوحة للنجمة العالمية الكندية سيلين ديون، بعدما أعلنت عن حفلين لها في تل أبيب بتاريخ 4 و5 من أغسطس 2020 ضمن جولتها الفنية العالمية لألبومها باللغة الإنجليزية Courage،

ولقد وقعوا الرسالة التي جاء فيها: "نحن، المغنّين/ات والموسيقيّين/ات ومؤلّفي/ات الأغاني والممثلين/ات والفنانين/ات الفلسطينيّين/ات الموقّعين أدناه، علمنا آسفين بنيّة المغنّية سيلين ديون إقامةَ عرضيْن في منتزه ياركون في تل أبيب".

وتابعوا: "يستغلُّ نظام الاستعمار الاستيطانيّ والفصل العنصريّ الإسرائيليّ جميع العروض التي يقيمها الفنّانون/ات الدوليون/ات في تلميع انتهاكاته المستمرّة والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني عن طريق الفنّ. وهنا، تقع مسؤوليّةُ عدم إلحاق الضرر بنضالنا نحو الحريّة على عاتق الفنّانين/ات، وهو ما نعتبره التزاماً أخلاقيّاً على كافة أصحاب الضمائر الحيّة حول العالم”.