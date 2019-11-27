إنتهاء تصوير مسلسل "شبر مية"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتهى يوم أمس تصوير المسلسل الاجتماعي الجديد "​شبر مية​" الذي تدور أحداثه في إطار 50 حلقة أشرف السيناريست شريف بدر الدين على ورشة كتابتها ويتولى إخراجها طارق رفعت.. وهو من بطولة الممثلين ​أحمد السعدني​، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة. كما يشارك فيه عدد من الأطفال.

وتدور أحداث العمل في ثلاثة قصص حول ثلاث رجال بشخصيات مختلفة. فالأول هو أحمد السعدني الذي يلعب دور الرجل المتعدد العلاقات النسائية ويرفض فكرة الزواج، لكنه سيُفاجأ بوجود ابن له. والثاني محمد علي رزق الذي توفيت زوجته فقرر الاعتناء بإبنته الوحيدة الصغيرة وسط التحديات الاجتماعية. أما الثالث فهو مراد مكرم الذي عجز عن تحمّل مسؤولية أبنائه فقرر الانفصال عن زوجته ليرتبط بأُخرى فيجد نفسه تحت ضغط الأزمات المالية والاجتماعية.