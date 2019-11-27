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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لختام القاهرة السينمائى.. أسامة البهنسى يجتمع بفريق نايل سينما والان مع تفاصيل الخبر
وأوصى البهنسي بضرورة إظهار الجانب العالمي للمهرجان الكبير، وأفاد سيد فؤاد أن فريق العمل يتكون من المخرج ثروت مصطفي والإعداد سيد شعبان ومحمود عبود ورانيا حمدان، ومنسق عام سماح مصطفي وتقديم شريف نور الدين ونانسي إبراهيم .
أسامة البهنسي
أسامة البهنسي
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