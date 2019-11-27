شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لختام القاهرة السينمائى.. أسامة البهنسى يجتمع بفريق نايل سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وسيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وفريق عمل نقل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لإنهاء كافة الاستعدادات لخروج الحفل الختامى علي أفضل وجه، والذى يقام الجمعة المقبلة، مثلما حدث في حفل الافتتاح.

وأوصى البهنسي بضرورة إظهار الجانب العالمي للمهرجان الكبير، وأفاد سيد فؤاد أن فريق العمل يتكون من المخرج ثروت مصطفي والإعداد سيد شعبان ومحمود عبود ورانيا حمدان، ومنسق عام سماح مصطفي وتقديم شريف نور الدين ونانسي إبراهيم .