شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى زين "شرير تيتانك" يزور الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الفنان الأمريكي وليام جورج والشهير باسم "بيلي زين"، مقدم شخصية "هوكلي" في فيلم "تيتانيك"، مصر خلال الساعات القليلة الماضية، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. وحرص بيلي زين على زيارة الأهرامات وأبو الهول، والتقط العديد من الصور والفيديوهات خلال زيارته للمنطقة الأثرية، وأبدى انبهاره وإعجابه الشديد بالأهرامات. ويكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، والذى يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك". ويتسلم "زين" تكريمه فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلى "الرجل الودود"

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