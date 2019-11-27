شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا راقية.. محمد صبحى يمنح المرأة حقوقها فى "أنا والنحلة والدبور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوما كان يناقش أى عمل فنى قضية المرأة وعلاقتها بالرجل ومدى الظلم الذى تتعرض له مجتمعيا، كانت تلك الأعمال تشوه الرجل إنسانيا بجعله إما خائنا أو عنيفا أو مستهترا أو ظالما وسارقا لحقوقها فقضية المرأة قضية تاريخية تضرب جذورها بعمق فى حياة الجماعة البشرية إلى الزمن الذى ظهرت فيه الملكية الخاصة على الأرجح وظهر معها الاستلاب واستغلال الإنسان للإنسان فالمرأة لا تزال تعامل على أنها ملكية خاصة للرجل، شأنها شأن ما كان يملكه الرجل من عبيد وإماء بل نكاد نقول إنها الأثر المتبقى من النظام العبودى القديم.



محمد صبحي في مسرحية انا والنحلة والدبور

النجم محمد صبحى فى مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور" تأليف الكاتب أيمن فتيحة ينتصر للمرأة دون تشويه الرجل ويمنحها حقوقها بطريقة كوميدية تتضمنها أحداث العمل المسرحى الجديد فقضية المرأة أحد أهم وجوهها هى قضية التربية والتعليم والمناهج والكتب المدرسية، قضية سعاد تكنس وأحمد يلعب التى تحيل على التقسيم الجنسى للعمل وتحديد أقدار الأفراد بالأعمال التى يمارسونها وذكورية المجتمع يناقشها محمد صبحى بطريقته الكوميدية الفلسفية العميقة من خلال مشاهد درامية يحملها العرض المسرحى الجديد.



محمد صبحي وحازم القاضي وسماح السعيد

محمد صبحى يجسد شخصية الجد "دسوقى" الذى خرج من دنيته بولد وحيد اسمه "طارق" يحمل من الذكورية الكثير والكثير ومتزوج من سيدة فاضلة مكافحة اسمها "إنصاف"، ولديهما طفل وطفلة لكن الزوجة عليها أعباء ومسئوليات كثيرة تتحملها وحدها ومع ذلك لا يقدر زوجها ما تقوم به ودائما يتهمها بالتقصير وهنا يتدخل "دسوقى" بمساعدة صديقه الدكتور "مفيد" ويطلبا من "إنصاف" تمثيل دور المصابة بشلل نصفى ويدرباها على ذلك ليضطر الزوج "طارق" بالقيام بدور المرأة فى الأسرة فيقوم بمهام الطهى والغسل والكنس وتربية الأولاد وكل واجبات الزوجة وتستمر المواقف الكوميدية انطلاقا من تغيير الأدوار لينتهى العرض باعتراف الزوج بأدوار المرأة فى الأسرة والمجتمع ككل وينصلح حاله.



محمد صبحي مع عبدالرحيم حسن في مسرحية انا والنحلة والدبور

تأتى أهمية وقيمة وجمال العرض فى أنه ناقش قضية المرأة بمواقف كوميدية نابعة من الموقف نفسه وكعادته محمد صبحى يقدم لمشاهديه المتعة البصرية والذهنية والكوميديا الراقية وبمجرد دخوله على المسرح ينال تصفيقا حادا ويفجر الضحكات لدى الجمهور بكاريزمته وألقه على المسرح، كما أنه يمنح المشاهد داخل العرض وفي نهاية المسرحية دروسا في التربية ودروسا في التعامل مع ذوي الهمم والقدرات الخاصة ويضع بقعة ضوء على كوكبة من السيدات المصريات والعربيات اللاتي كان لهن أدوار وإسهامات فى السياسة والثقافة والفن والرياضة والاقتصاد والإعلام والأدب.



مشهد من المسرحية

يشارك النجم محمد صبحى البطولة كوكبة من النجوم الكبار والشباب والأطفال فالنجم القدير عبد الرحيم حسن يقدم شخصية الدكتور مفيد بخفة ظل لا مثيل لها فى الأداء، ويمتلك أيضا من الكاريزما ما يؤهله لرسم البسمة بمجرد ظهوره على المسرح بدون كلام، أما الفنانة سماح السعيد فتتألق كعادتها فهى ممثلة شاملة تقدم التراجيديا والكوميديا بنفس النجاح ومفاجأة العرض الفنان حازم القاضى، الذى يمنحه الفنان محمد صبحى البطولة ليؤكد على نجوميته كفنان شاب موهوب ننتظره فى السينما والدراما متألقا كما المسرح أما الفنانة ميرنا زكرى هى فاكهة العرض والموهوبة فى تقديم الكاراكتر فبعد لفتها الانتباه فى مسرحية " خيبتنا " بما تفجره من ضحك بمشاركة الفنان محمد صبحي تعيد لفت الانتباه مرة أخري في مسرحية " أنا والنحلة والدبور " في شخصية " تفيدة " التي رسمها لها المخرج لتشكل ثنائى كوميدى مع زوجها " مفيد " الفنان عبدالرحيم حسن وتقدم الفنانة الشابة ياسمين حامد دور الخادمة وبرغم أنه دور مساحته صغيرة لكنها أيضا لها حضور علي المسرح مثل باقي الممثلين .

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مسرحية انا والنحلة والدبور

الفنان محمد صبحي دائما مكتشف للمواهب ويجدد من فرقته المسرحية دائما على مدار تاريخه وكم خرج من مسرحه أطفال صاروا نجوما فيما بعد فهو يعرف كيف يعلم ويربي الفنان الموهوب من صغره وفي عرض " خيبتنا " قدم لنا الفنان الطفل عبدالرحمن محمود وأثبت موهبته ويعيد تقديمه مرة اخري في " انا والنحلة والدبور " مع الفنانة الصغيرة بيلار سامي المعجونة موهبة والتي تفجر الضحك في كل جملها وإفيهاتها في المسرحية والتي تذكرنا بفيروز جديدة ليشكل لنا الطفلان محور مهما في العرض ويشركهما محمد صبحي في إلقاء الإفيهات من خلال المواقف الكوميدية داخل العرض المسرحى.



المشهد الاخير في المسرحية

مسرحية " أنا والنحلة والدبور " تقدم قضية المرأة، من جميع وجوهها كقضية إنسانية واجتماعية ومجتمعية فيكشف بالكوميديا ما تتعرض له المرأة من أشكال الظلم والاستغلال والقهر والعنف وما تعانيه من أنواع التمييز الجنسي والقانوني في سائر مجالات الحياة ليؤكد في نهاية العرض وبشكل غير مباشر بأنه من المحال أن يتقدم نصف المجتمع دون نصفه الآخر ومساعي التنمية الاجتماعية يجب أن تتجه إلى تنمية الجنسين على قدم المساواة.

( أنا والنحلة والدبور ) هى آخر مسرحيات النجم محمد صبحي التي افتتحها أمس بمسرحه الثاني الجديد بمدينة سما سنبل وهي من إخراجه وبطولته وتأليف أيمن فتيحة وبمشاركة سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي وميرنا زكري وياسمين حامد والطفلين بيلار سامي وعبدالرحمن محمود.



مسرحية تناقش قضية المرأة بشكل كوميدي



مسرحية انا والنحلة والدبور



مشهد من المسرحية