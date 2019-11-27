شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـ Joker يحقق مليارا و36 مليون دولار إيرادات بعد 52 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال فيلم الـ Jokerيحقق الإيرادات المرتفعة رغم مرور ما يقرب من 52 يوما على طرحه بدور العرض المختلفة حول العالم، ووصلت إيرادات إلى مليار و36 مليونا و857 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

العمل المصنف للكبار فقط، وانقسمت إيرادته بين 326 مليونا و 875 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، 710 مليون دولار حول العالم.

وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.