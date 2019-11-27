"سرقة وعودة وصورة".. 3 حكايات أعادت شيرين سيف النصر للأضواء في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر، بعيد ميلادها، إذ ولدت شيرين في مثل هذا اليوم، 27 نوفمبر 1967، في الأردن، لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي إلهام سيف النصر، وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

في عام 1992 تخرجت شيرين في كلية الحقوق، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس في أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددا، وكان آخر أعمالها مسلسل "أصعب قرار" في عام 2007.

وساعدت سنة 2019، في عودة اسم الفنانة شيرين للساحة مرة أخرى، ونرصد لكم في هذا التقرير 3 حكايات للفنانة شيرين سيف النصر في 2019.

السرقة

في شهر يوليو الماضي، اتهمت شيرين سيف النصر، صديقتها "إحسان"، بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وقالت شيرين لمصراوي: "يوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس (الدريسينج رووم)، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة: "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لاقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".

وعاقبت محكمة جنح جنوب الجيزة، "إحسان" صديقة شيرين سيف النصر، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة تُقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه.

وأثبتت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستعانة بشهادة حارس العقار أن الصديقة المقربة للفنانة شيرين سيف النصر هي الجانية، وتوصلت لمقر سكنها وإلقاء القبض عليها، واعترفت أنها استغلت تواجدها بالشقة، وغافلت صديقتها وسرقت محتوياتها الذهبية وهي عبارة عن إسورة وانسيال من الذهب المطعم بالألماس.

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العودة للتمثيل

قالت الفنانة شيرين سيف النصر، في حوار سابق لـ"الخليج 365"، إنها تستعد للعودة للفن من جديد، بعد فترة غياب طويلة قضتها بعيدًا عن التمثيل، وتقرأ حاليًا بقراءة سيناريوهات "مسلسلين وفيلم"، لتختار من بينها العمل الذي سيعيدها لجمهورها.

ووهو نفس الأمر الذي قالته للإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، حيث كشفت أنها ستعود قريبا للتمثيل مجددا، وأنها فى الفترة الحالية تقرأ عدد من السيناريوهات للاستقرار على عمل.

شيرين سيف النصر في الحكاية

الصورة المتداولة

انتشرت أمس، صورة للفنانة شيرين سيف النصر، أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الصورة تظهر فيها بملامح مختلفة ووزن زائد.

ونفت الفنانة شيرين سيف النصر في بيان لها اليوم، علاقتها بالصورة التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما وصفته بـ"الادعاءات" بأن تلك الصورة قد التقطت لها أثناء تواجدها بالمحكمة، للإدلاء بشهادتها في قضيه سرقة مجوهراتها من قبل صديقتها.

وأكدت شيرين سيف النصر أنها ليست لها علاقة بهذه الصورة، مؤكدة أن من ظهرت في الصورة ليست هي كما يردد البعض، بل "شبيهة" لها، متعجبة من الترويج بأن هذا الصورة تخصها، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن واقعة السرقة التي تعرضت لها مر عليها أكثر من 5 أشهر.