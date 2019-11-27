"عن الأبدية" و"شارع حيفا".. تعرف على عروض أفلام "القاهرة السينمائي".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 عددا من الأفلام ضمن مختلف المسابقات منها "عن الأبدية" و"أوفسايد الخرطوم" و"من أجل القضية" وأفلام سينما الغد، وكذلك عدد من الندوات. ونستعرض لكم أفلام وندوات اليوم الأربعاء: 12:30 | فيلم عن الأبدية | المسرح الكبير 3:00 | فيلم مينداناو | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 6:30 | فيلم الرجل الودود | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 1:00 | فيلم شارع حيفا | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 3:30 | فيلم نساء الجناح ج | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 6:30 | فيلم رجل يموت مليون مرة | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم مغادرة افغانستان | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 2:00 | فيلم صمت الذين بقوا | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 4:30 | السينما السودانية | مسرح الهناجر 6:30 | برنامج العروض الرابع من أفلام مسابقة سينما الغد | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم رجل الغاز | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 1:30 | فيلم صبي يلتقي بمسدس | مركز الإبداع (يعقبه ندوة) 4:00 | فيلم العش | مركز الابداع 6:30 | فيلم روادرام 2018 | مركز الابداع (يعقبه ندوة) 8:45 | فيلم الممر | مركز الإبداع 10:00 | فيلم الشغلة | مركز الإبداع 1:00 | إعادة أفلام مسابقة سينما الغد| سينما الهناجر Advertisements 4:30 | فيلم الكوميديان | سينما الهناجر 7:00 | فيلم مزمن | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم أنا فاوست | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 2:00 | فيلم ضيف شرف | سينما الزمالك 4:30 | فيلم صمت اسكندنافي | سينما الزمالك 7:00 | فيلم مو | سينما الزمالك 9:00 | فيلم مونوز | سينما الزمالك 11:30| فيلم ساحرة | سينما الزمالك 2:00 | فيلم جذور | سينما كريم 1 4:30 | فيلم الحدود | سينما كريم 1 7:00 | فيلم لونانا: ثور داخل الفصل | سينما كريم 1 9:30 | فيلم الجولة المفقودة | سينما كريم 1 2:00 | فيلم شغف آنا مانياني | سينما كريم 2 4:00 | فيلم قبل ما يفوت الفوت | سينما كريم 2 7:00 | فيلم نوم الديك في الحبل | سينما كريم 2 9:00 | فيلم أوفسايد الخرطوم | سينما كريم 2 3:00| فيلم حب و اعدام | سينما راديو 6:00 | فيلم الموعد مع المجهول | سينما راديو 9:00 | فيلم طيور الظلام | سينما راديو

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كانت هذه تفاصيل خبر "عن الأبدية" و"شارع حيفا".. تعرف على عروض أفلام "القاهرة السينمائي".. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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