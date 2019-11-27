تراند اليوم : حفيدة فاروق الفيشاوي تحرج جدتها أمام الجميع: كلامك لم يحدث واسألي ابنك "أحمد"

ردت لينا - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي - على الانتقادات التي وجهتها لها جدتها الفنانة سمية الألفي على الهواء مباشرة .

وقالت الجدة في تصريحات لفضائية مصرية إنها مستاءة من الطريقة التي تتعامل بها حفيدتها "لينا" مع والدها أحمد الفيشاوي ، مشيرة إلى أنها ترفض الحديث معه وتتكلم عنه بشكل سيء.

وقالت "لينا" في تصريحات صحفية: حكت جدتي الكثير من الأمور بشأني وبشأن جدي ، والحقيقة أنني لم أتحدث معها ولا مرة منذ سفري إلى انجلترا وعمري 4 سنوات بالتالي ليس عندي علم بما تحكيه بعد هذه الفترة.

وتابعت: هي تنتقدني بسبب انقطاع علاقتي مع والدي ، لماذا لا تسأل نجلها عن سبب انقطاع تلك العلاقة ، الموضوع ببساطة أن والدي لم يتحدث معي ولا مرة منذ سفري إلى انجلترا ، حتى حين ربحت أمي قضية نفقة تخصني من والدي ، دفع النفقة ولم يفكر ولو دقيقة في الحديث معي ، فمن السبب إذن؟

واستدركت: حتى لو تصالحت أنا ووالدي وسارت الأمور على خير ما يرام فلن أعيش معه لأنه متزوج من السيدة ندى الكامل وأنا لا أحب أن أعيش معها بل أفضل العيش مع أمي التي أحبها كثيرا.

