تراند اليوم : فنان مصري يثير الجدل: أحببت ميرفت أمين بشدة .. لكنها لم تلتفت لي...

أثار فنان مصري شهير الجدل بعد اعترافه على الملأ أمام الجمهور بأنه كان يحب الفنانة ميرفت أمين من طرف واحد.

وقال الفنان خالد زكي في تصريحات لبرنامج مصري: كنت أحب الفنانة ميرفت أمين بشدة في مراحل بداية شبابي.

وأضاف: حين ظهرت ميرفت أمين في فيلم (أبي فوق الشجرة) مع الفنان عبد الحليم حافظ تعلقت بها تعلقا شديدًا ، وكنت أهرب من مدرستي وأذهب لمشاهدة هذا الفيلم لدرجة أنني رأيته 12 مرة.

واستدرك: لما كبرت أكثر بدأت أستوعب الأمور ، وأفهم القصة بشكل أعمق ، وفهمت أنه حب من طرف واحد وأنها لم تلفت لي.

وتابع: وعي الإنسان يزداد مع تقدمه في السن ، وهذا الوعي بدأ يحدث لي ، ولم أفهم طبيعة مشاعري إلا حين قابلت الحب الحقيقي في حياتي وهو زوجتي الحالية.

