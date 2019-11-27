تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن إفلاسها وتقرر بيع الملابس على الانترنت لتنفق على أطفالها...

أعلنت فنانة شهيرة إفلاسها و دشنت متجرًا على الانترنت لبيع الملابس لتستطيع الإنفاق على أسرتها.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية أن الفنانة "كاتي برايس" أفلست تماما بناء على حكم من محكمة الديون والشركات في انجلترا بعد فشلها في سداد 12 ألف جنيه استرليني شهريا للدائنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة حذرت "كاتي" في عام 2018 من احتمالية إعلان إفلاسها إلا أنها استمرت في الإنفاق لدرجة أنها جددت قصرها السحري الذي يبلغ سعره 2 مليون استرليني بمبالغ طائلة ، لكنها الآن فقدته بعد قرار بيع أملاكها في المزاد.

ولم تكتفِ كاتي بذلك وإنما أجرت عددًا من عمليات التجميل قبل إشهار إفلاسها وسط أحاديث عن كون هذه الإعلانات مجانية.

وبناء عليه قررت كاتي إنشاء متجر على الإنترنت لتبيع من خلاله الملابس لتنفق على أطفالها الخمسة.

