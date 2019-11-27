تراند اليوم : فنان شهير يعلن اعتزال التمثيل بسبب محمد رمضان...

أعلن فنان مصري شهير، سطع نجمه مع الفنان والمطرب تامر حسني، اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، بسبب الفنان محمد رمضان.

وكشف الفنان والمخرج المصري حسام الحسيني، إلى أنه كان يشعر بالحيرة والضياع بعد خوضه مجال التمثيل والغناء والإخراج، وجعله ذلك غير قادر على اتخاذ قرار بالاكتفاء في مجال محدد.

وأضاف الفنان المصري خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "كلام ستات" ، إلى أنه قرر اعتزال التمثيل بعدما تحدث معه الفنان محمد رمضان الذي ساعده في حل هذه المشكلة.

وقال حسام ، إنه كان يجلس مع رمضان للتحضير لتصوير فيديو أغنية “مافيا”، حين نصحه الأخير بضرورة التوقف عن تشتيت نفسه بين التمثيل والغناء والإخراج، وطالبه بالتركيز في موهبة واحدة وتحقيق النجاح فيها، قبل أن يبحث عن نفسه في باقي مواهبه، وهي النصيحة التي أخذ بها واعتزل التمثيل بسببها.

وتابع أن الأمنية الأولى بالنسبة له كانت التمثيل، والثانية كانت الغناء، أما الثالثة فكانت الإخراج، من خلال فيديو كليب "مبنساش".

وأضاف، أن تامر حسني شخصية واضحة جدًا ولديه مميزات أكثر بكثير من عيوبه التي لا تذكر، مشيرًا إلى أنه سيمثل في أفلامه التي سيخرجها فقط لمجرد المتعة.





