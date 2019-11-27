تراند اليوم : نجل فنانة مصرية شهيرة يحرجها على الهواء: كنتِ تطارديني لأقطع صداقتي مع هذا الفنان...

وضع المخرج حسام الحسيني ، والدته الفنان نهال عنبر في موقف محرج بعد ظهوره في برنامج "كلام ستات" الذي تقدمه "نهال" نفسها رفقة عدد آخر من المذيعات .

وكشف "الحسيني" طبيعة علاقته بوالدته في مراحل مراهقته ، مؤكدًا أن والدته كانت تعطيه بعض الحرية لكنها تراقبه لتعرف ما يفعل .

وأضاف: بما يعني أنني أجلس مثلا في مكان مع أصدقائي ثم أتفاجأ بها متواجدة في هذا المكان لكي ترى ما أفعله.

وتابع: هذا الموقف تكرر مع فنانين أصبحوا كبارًا حاليا ، مثل دنيا سمير غانم وأمير شاهين.

واستدرك: بالذات أحمد الفيشاوي ، لطالما جاءت أمي وضبطتنا نخطيء كثيرًا ، أحمد الفيشاوي رأى معي أياما سوداء بسبب أمي وقلقها من علاقتي به.

