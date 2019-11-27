مهرجان القاهرة يناقش صحوة السينما السودانية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:40 صباحاً - يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الرابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "السينما السودانية .. الحراك والصعود"، وذلك في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
الندوة يديرها الناقد العراقي عرفان رشيد، بحضور 3 من أبرز صناع السينما في السودان، هم؛ المخرج أمجد أبو العلاء مخرج فيلم "ستموت في العشرين"، ومروة زين مخرجة فيلم "الخرطوم أوفسايد"، وطلال عفيفي مؤسس مهرجان السودان، وسودان فيلم فاكتوري.
ومن المقرر أن يدور النقاش حول الصحوة التي تشهدها السينما السودانية مؤخرا، والتي أهلتها للمنافسة في أهم المهرجانات الدولية، والفوز بعدد من الجوائز من أهمها جائزة العمل الأول في مهرجان فينيسيا لفيلم ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلاء.
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