أظهر مقطع فيديو تهافت المعجبات على الممثل التركي جان يامان بشكل هستيري فور وصوله إلى مطار العاصة الإسبانية مدريد، وسط حراسة أمنية مشددة. وتفاجأ يامان بالعدد الكبير من المعجبات اللاتي اندفعن عليه بشكل جنوني لعناقه، وسط موجات صخب كبيرة وهتافات عالية باسمه، مما اضطر ذلك للتدخل الأمني.

والتقط يامان العديد من الصور مع كل من التقى بهم من معجبين. وعلق قائلاً ” أنا محبوب أينما ذهبت، ولا أمانع أبداً بالتقاط الصور مع محبيني “.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الممثل التركي جان يامان يخطف قلوب المعجبات بشكل هستيري في مطار مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.