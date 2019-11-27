استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستنغرام” فيديو للوليد ابن الفنان عاصي الحلاني أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.
وظهر فيه الحلاني وهو يحرك شفتيه مواكباً عملاً دعائياً باللهجة الخليجية. وأظهر موهبة كبيرة في التقليد من خلال اعتماد تقنية تصوير تعمل على تغيير شكل وجهه.
كما قام بحركات عفوية من خلال القفز والتدحرج على الأرض. وتبين أنه نشر الفيديو في وقت سابق على حسابه الخاص وحقق أكثر من 369 ألف مشاهدة. وأرفقه حينها بالتعليق: “مرحبا، تيك توك، لنمرح… اتبعوني في تيك توك. الوليد الحلاني”.
ويشار إلى أن الفنان الشاب يثير الانتباه في كل إطلالاته مؤخراً خصوصاً بعدما تمكن من خسارة الكثير من وزنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ابن عاصي الحلاني يثير الجدل باستخدامه اللهجة الخليجية في مقطع ساخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.