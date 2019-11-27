رسالة “واتساب” غريبة من ميسي لنيمار بعد خسارة فريقه

متابعة بتجـــــــــــرد: باتت واضحة المحاولات والجهود الكثيفة الّتي يبذلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمحاولة إقناع النجم البرازيلي نيمار بالعودة إلى فريق برشلونة.
ووفق مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن النجم الأرجنتيني أرسل رسالة عبر تطبيق “واتساب” لنيمار بعد خسارة فريقه، يحثه فيها على العودة “للكامب نو” ويشرح له كيف سيكمل المسيرة بعده مشيراً إلى رغبته في الخروج من برشلونة في العام 2021.
وجاء في نص رسالة الواتساب: “معاً فقط نستطيع الفوز بدوري الأبطال، سأغادر الفريق بعد عامين وستأخذ مكاني”.
وجاءت الرسالة قبل صيف شهد محاولات شد وجذب بين برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نيمار الذي كان في طريقه للعودة، إلا أن الصفقة فشلت في الشهر الأخير لأسباب بقيت مجهولة حتّى اليوم.
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