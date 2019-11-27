إنتحل صفة إبن كارمن لبس وزياد الرحباني لجمع التبرّعات الماليّة!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الممثلة كارمن لبس عن وجود شاب يدّعي أن اسمه “فارس”، وينتحل صفة ابنها وابن الموسيقار زياد الرحباني في ساحات الإعتصام، فماذا فعل مع المتظاهرين؟
في التفاصيل، فقد وقع عدد من المتظاهرين ضحية نصب “ع. ق.” الّذي يدّعي انه يجمع التبرّعات الماليّة لدعم الثورة، ويُعرّف عن نفسه بأنه ابن كارمن لبس وزياد الرحباني.
وقد حذّرت كارمن لبّس الشعب من الوقوع ضحية مُنتحل صفة إبنها في الثورة.
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