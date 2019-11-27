نبيلة عبيد تكشف حقيقة اعتزالها الفن

متابعة بتجـــــــــــرد: أجرت كاميرا برنامج “عرب وود” لقاء خاصاً وحصرياً مع الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد أثناء تكريمها في قصر ثقافة السينما.

وقالت عبيد إنها كانت محظوظة في بداية مشوارها الفني، إذ قامت ببطولة فيلم رابعة العدوية وفيلم المماليك مع الفنان العالمي عمر الشريف.

أما عن إعتزالها الفن، فقالت إنها مجرد شائعات وإنها تبحث عن عمل جيد كما أعربت عن سعادتها بالتكريم.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة “مهرجان الإسكندرية السينمائي” بدورته الـ35 كانت قد كرّمت بدورها نبيلة عبيد.

وعرض المهرجان بدورته لهذا العام والذي يحمل اسم “نبيلة عبيد”، مشاهد من أبرز أفلامها مثل “الراقصة والسياسي”، “لا يزال التحقيق مستمرا”، “العذراء والشعر الأبيض” وغيرها.