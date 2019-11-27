ظافر العابدين هكذا احتفل بعيد ميلاده – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم التونسي ظافر العابدين بعيد ميلاده، وذلك يوم أمس الثلاثاء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
ونشر ظافر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وأمامه قالب حلوى على شكل “خروف”. وعلّق العابدين على صورته قائلا: “الكعكة هذه السنة هي العشاء في نفس الوقت، 2 في 1”.
ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين قدّموا له التهاني وتمنّوا له أطيب الأمنيات.
الجدير ذكره ان ظافر العابدين يخوض بطولة مسلسل “عروس بيروت”، وتشاركه البطولة الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، اضافة الى الممثلة تقلا شمعون، وغيرها.
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