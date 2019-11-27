ظافر العابدين هكذا احتفل بعيد ميلاده – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم التونسي ​ظافر العابدين​ بعيد ميلاده، وذلك يوم أمس الثلاثاء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونشر ظافر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وأمامه قالب حلوى على شكل “خروف”. وعلّق العابدين على صورته قائلا: “الكعكة هذه السنة هي العشاء في نفس الوقت، 2 في 1”.‏

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين قدّموا له التهاني وتمنّوا له أطيب الأمنيات.

الجدير ذكره ان ظافر العابدين يخوض بطولة مسلسل “​عروس بيروت​”، وتشاركه البطولة الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، اضافة الى الممثلة تقلا شمعون، وغيرها.