متابعة بتجـــــــــرد: كشف بطل النجم التركي الشهير ألب نافروز عن أنه تلقى عرضين لفيلمين سينمائيين.
وأكد نافروز أن الفيلم أحدهما انطلقت التحضيرات له وهو الآن في مرحلة كتابة السيناريو، واذا أعجبه عند الانتهاء من كتابته سيخوض فيه دور البطولة، واشار أيضا الى انه اذا عرض عليه بطولة مسلسل درامي جميل سيوافق عليه ايضا.
وكان نافروز قد أثار جدلًا واسعًا بي معجبيها في الآونة الأخيرة، حيث تحدث عن جمال المرأة، وأشار إلى أن التي تجيد الطهي سيعرض عليها الزواج، قائلًا: “الجمال مهم لحدّ ما، لكن بالطبع داخل المرء أكثر أهمية، والمرأة التي تجيد الطهي سأعرض عليها الزواج بشكل أسرع”.
تجدر الإشارة إلى أن ألب نافروز حقق شهرة واسعة بعد مشاركته في بطولة المسلسل التركي “فضيلة خانوم وبناتها”، فأصبح من أبرز الممثلين على الساحة التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألب نافروز بين السينما والدراما.. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.