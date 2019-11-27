ألب نافروز بين السينما والدراما.. وهذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــرد: كشف بطل النجم التركي الشهير ​ألب نافروز​ عن أنه تلقى عرضين لفيلمين سينمائيين.

وأكد نافروز أن الفيلم أحدهما انطلقت التحضيرات له وهو الآن في مرحلة كتابة السيناريو، واذا أعجبه عند الانتهاء من كتابته سيخوض فيه دور البطولة، واشار أيضا الى انه اذا عرض عليه بطولة مسلسل درامي جميل سيوافق عليه ايضا.

وكان نافروز قد أثار جدلًا واسعًا بي معجبيها في الآونة الأخيرة، حيث تحدث عن جمال المرأة، وأشار إلى أن التي تجيد الطهي سيعرض عليها الزواج، قائلًا: “الجمال مهم لحدّ ما، لكن بالطبع داخل المرء أكثر أهمية، والمرأة التي تجيد الطهي سأعرض عليها الزواج بشكل أسرع”.

تجدر الإشارة إلى أن ألب نافروز حقق شهرة واسعة بعد مشاركته في بطولة المسلسل التركي “فضيلة خانوم وبناتها”، فأصبح من أبرز الممثلين على الساحة التركية.