عبير صبري: اللي بشتمني مش حسكتله.. وكل واحد حيتحاسب لوحده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري، بعض تفاصيل فيلمها السينمائي الجديد "طلعت حرب"، قائلة إنه ليس فيلمًا تاريخيًا ولا رومانسيًا، بل هو فكرة جديدة يتم عرضها لأول مرة ويتناول قصصًا مختلفة.

وكشفت في لقاء خاص لـ"فوشيا" تفاصيل إطلالتها خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ41، فقالت إنها من "دولتشي أند غابانا" سواء على مستوى الفستان والحذاء والحقيبة.

وعن إطلالتها الشفافة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، قالت إن الاختيار كان موفقًا وأنها تراعي جمهورها واللياقة في المظهر، لافتة إلى أنّ بعضًا من الجمهور يتربصون لإطلالات النجمات على "الريد كاربت" كي يقوموا بسبهن.

وأوضحت أنها قررت ألا تسمح لأحد بأن يشتمها على "السوشال ميديا"، حيث تردّ على أي متابع أو متابعة يقومون بسبها بدون سبب، مردفًة أنه لا يحق لأحد أن يفعل ذلك.

وعلقت الفنانة المصرية على خلع مواطنتها الفنانة صابرين للحجاب فقالت: "محدش ليه دعوة على فكرة وإحنا كمجتمع عربي محتاجين نغير شوية من وجهة نظرنا عشان محدش هيتحاسب مع حد".

وكانت الفنانة عبير صبري، قد وجّهت سبابًا وتوبيخًا لجمهورها المتابع لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بسبب تعليق.

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ورغم أنّ الفنانة المصرية تدخل في نقاشات حادّة وتردّ على متابعيها من فترة لأخرى، إلا أنّها أصبحت لا تتحمّل أيّ تعليق غير لائق أو هجومي يُكتب لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت عبير صبري، صورة لها عبر "إنستغرام"، وعلقت قائلًة: "ومن يكتشفك..؟ أنت، من يحبك..؟ أنت، أنت ذاتك بداخلك كل المخزون الذي تحتاجه، ذاتك".

وارتدت عبير صبري، في هذه الإطلالة فستانًا قصيرًا بعض الشيء وعاري الكتفين، ورغم أنّ الفستان ليس بالجريء إلا أنّه عرّضها لانتقادات من متابعيها، وكان من بين التعليقات التي وردت قول متابعة لها: "على جهنم عدل".

واستشاطت عبير صبري غضبًا فاضطرّت للرّدّ على المتابعة قائلة: "جهنم تشيلك وتتحرقي فيها"، وعندما حاول البعض من متابعيها التهدئة وطالبوها بتقبل كل الآراء، فردت عليهم قائلًة: "وتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما".

وفتحت عبير صبري، بهذا التعليق النار على نفسها، ولم تسلم من ألسنة المتابعين الذين أكّدوا أنّها ليس من حقّها تحديد مصير الناس، وأنّ هذا يدخل الجنة وذاك يدخل النار، معربين عن استيائهم بما ردّت به على متابعتها.

يُذكر أنّ عبير صبري، شاركت مؤخرًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي عُرض عبر قناتي ON E وMBC 4، وظهرت عبير صبري في قصّة من قصص مسلسل.