شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه " ليلة بمبى ".. تعرف على فريق عمل ألبوم حكيم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم حكيم من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد طرحه أغنية " سيبونا في حالنا"، ولم يستقر حكيم حتى الآن على اسم نهائى له ألبوم.



حكيم

ومن الأسماء التي تشارك في تنفيذ ألبوم حكيم الجديد، من الشعراء مصطفي حسن، وعصام حجاج، ومحيى حوار، وعصام شعبان، ومحمد سلام ومحمود صلاح، أما الملحنون عبدة سليم، وتامر حجاج، ومحمد عبد المنعم، وشريف حمدان ومن الموزعين أشرف البرنس، وباسم منير، وميدو مزيكا، وإسلام شبيسي.



حكيم

ومن ناحية أخرى ينتظر حكيم طرح ثاني أغانى ألبومه الجديد بعنوان "ليلة بمبى"، خلال الأيام القليلة المقبلة.



حكيم

يذكر أن حكيم طرح مؤخراً أول أغانى ألبومه الجديد بعنوان "سيبونا في حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.