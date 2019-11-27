كندة علوش.. يُصرّون على فلسطينيّتها رغم سوريّتها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

نفت الفنانة كندة علوش قبل 6 سنوات أن أصولها فلسطينية، وأكدت أنها سورية الأب والأم، فوالدها من حماة، ووالدتها من دمشق، لكنّ مُتابعين يُصرّون على أنها ليست سورية حتى الآن، وهذا يتضح من خلال الكثير من التعليقات على صورها، ومقاطع الفيديو المنشورة على السوشال ميديا.

وأكدت الفنانة السورية في تصريح سابق أن الحديث بكونها فلسطينية الأصل شيء يدعوها للفخر، لكنها بيّنت أن اعتقاد الكثيرين بأنها فلسطينية جاء نتيجة لتجسيدها دور الفتاة الفلسطينية في العديد من أعمالها الفنية، مضيفة أيضًا أنها شعرت بأنها فلسطينية بسبب الأزمة السورية، والمعاناة التي تعرّض لها الشعب.

كندة صاحبة الـ 37 عامًا سطع نجمها عام 2005 عندما اختارتها المخرجة رشا شربتجي للقيام بأول أدوارها في مسلسل أشواك ناعمة، لتنطلق مسيرتها دون توقف، سواء في الدراما السورية أو المصرية، وشكلت لنفسها شخصية مميزة أحبّها الجمهور، سواء في إطلالاتها أو الأدوار التي شاركت فيها.

ونتيجة لأدائها اللافت، فقد اختارها المنتجون والمخرجون في 43 مسلسلاً كان آخرها "أهل الغرام 3" عام 2017، و17 فيلمًا آخرها "ألأصليين" في 2017 أيضًا، ليس هذا فحسب؛ بل عملت كمساعد مخرج في 3 أعمال، "عشاء عيد ميلاد طويل (مسرحية)، وفيلمي حفلة صيد، والمهد".

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تركت كندة علوش بلدها عام 2011 بعد اندلاع الأزمة السورية، نتيجة موقفها الذي اتخذته ضدّ النظام، كغيرها من الفنانات وهنّ فدوى سليمان ويارا صبري وسمر كوكش وأصالة نصري، واستقرت في مصر.

لم يؤثر وجود الفنانة السورية في مصر على مسيرتها، بل بدأت بمرحلة جديدة سواء على صعيدها الشخصي أو الدرامي، فهناك تزوجت الفنان عمرو يوسف بعد قصة حب جمعتهما عام 2016، وتم زفافهما في 2017، وأنجبا طفلتهما الوحيدة "حياة".

واحتفلت الفنانة في بداية الشهر الجاري بعيد ميلاد ابنتها الأول، وقالت: "ماعم صدق إنو مرت سنة.. الحمد لله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف".

زواج كندة علوش جاء بعد أشهر قليلة من انفصالها من الكاتب والسيناريست فارس الذهبي، الذي دام زواجهما 8 سنوات، لكنّ الجمهور تفاجأ بقرار الطلاق دون توضيح الأسباب.