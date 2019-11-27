نور تتّخذ قرارًا جديدًا بشأن "النمش" المُنتشر في جسدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة اللبنانية نور، إنها كانت تفكّر كثيرًا في الفترة الماضية لإزالة "النمش" المنتشر على جسدها، إلا أنها تصالحت مع نفسها.

وأضافت نور، في لقاء مع "فوشيا" قائلةً: "دي أنا يا تحبوني كده زي ما أنا يا متحبونيش، والواحد مش لازم يحمل نفسه حتى يعجب الآخرين".

وعن فيلمها السينمائي الذي توقّفت تحضيراته ويحمل عنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة"، قالت إنها لا تعرف مصيره حتى الآن ويبدو أنه دخل غرفة مظلمة بالفعل.

وتمنّت نور أن يعود العمل لهذا الفيلم لأنه جيد، مؤكدةً أنها تُحب ما يقوله الجمهور عنها بأنهم يفضلون ظهورها في أدوار الشر، لافتةً إلى أنها تفضّل لعب هذه الأدوار لأنها لا تستطيع تجسيدها في الواقع.

وعن إطلالتها بـ"الأحمر" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ41 ، قالت إنها لم تفكر في ذلك ولو فكرت في تشابهه مع لون "الريد كاربت" ما كانت ارتدته ولكنه لم يأتِ على بالها هذا الأمر.

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وتمنّت نور لبلادها لبنان والشعب اللبناني الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى أنها من شعب لبنان والبلد به خيرات ومواهب لابد من استغلالها.

وقالت الفنانة اللبنانية إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، لأنها تعتبره من أهم المهرجانات التي تُسعد الفنانين والجمهور لما يتميز به من عروض.

وأعربت عن سعادتها لتكريم الفنانين الشباب مثل منة شلبي، مؤكدةً أن هذا التكريم تشجيع لجميع الفنانين والوجوه الشابة لبذل أقصى ما لديهم.

وافتتح المهرجان الذي يرأسه المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ41، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاث نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وأُقيم الحفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، واشترك في تقديمه ثلاث من نجوم الفن المصري، هم: خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داود، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها؛ الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدّمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يُقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.