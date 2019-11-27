شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تتجه للدراما الاجتماعية رمضان المقبل مع عمرو محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة ياسمين عبد العزيز، تقديم الدراما الاجتماعية التى تحمل طابعاً رومانسياً فى مسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل مع شركة سينرجى، بعدما تم الاستقرار على السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى للتعاون معهما فى العمل.

وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت الساسبنس والتشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.

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ياسمين عبد العزيز

ويأتي اختيار عمرو محمود ياسين لكتابة المخرج مصطفى فكرى لكتابة وإخراج المسلسل، بعد تحقيقهما نجاحاً جيداً في مسلسل "نصيبى وقسمتك" بأجزائه الثلاثة وتقديمهما موضوعات اجتماعية هامة تخص المرأة وعلاقتها بالرجل والزواج والطلاق والخيانة وأشياء أخرى من صميم المجتمع.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.