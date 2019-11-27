منى هلا تنشر أول فيديو من كواليس مسلسلها الجديد "ليالي الشمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أول فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد "ليالي الشمال". وعلقت منى على الفيديو: "مسلسل ليالي الشمال في السويد مع فراس إبراهيم"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها. المسلسل يتم تصويره بين السويد ولبنان، وهو من إنتاج الفنان فراس إبراهيم. مسلسل "ليالي الشمال" تدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، وهو من تأليف وإخراج عماد النجار، وبطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي.

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