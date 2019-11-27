اليوم.. "القاهرة السينمائي" يعرض "رودرام 2018" للتقريب بين عالمي السينما والطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الهندى "رودرام 2018" للمخرج جاياراج، في عرضه الدولي الأول، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم يُعرض في قسم البانوراما الدولية، بالتعاون مع ملتقى ميدفست مصر، دعما لفكرة التقريب بين عالمي السينما والطب.

"رودرام 2018" تدور أحداثه عن زوجين مسنين يتعرضان لحصار في منزلهما لعدة أيام بسبب فيضان شديد، ورغم أن الزوجة تعاني من أمراض الشيخوخة، فإنها تعتني بنفسها وبزوجها الذي يعاني مرض ألزهايمر، وتحاول بكل جهدها البقاء على قيد الحياة حتى تأتي المساعدة.

يعقب عرض الفيلم جلسة نقاش عن أمراض الشيخوخة التي تدور حولها أحداث الفيلم، وما الذي يدفع زوجة تعاني من الشيخوخة للاعتناء بزوجها الذي يعاني الزهايمر، بحضور مخرجه جاياراج، كما يشارك في المناقشة أيضا، أستاذ الطب النفسي أسامة رفعت، ونور عبد المجيد مؤلفة رواية "أنا شهيرة أنا الخائن" التي تم تحويلها إلى مسلسل الاسم نفسه، ويدير الحوار طبيب أمراض الشيخوخة الانجليزي من أصل سوداني خالد مصطفى علي، المؤسس المشارك لملتقى ميدفيست مصر.