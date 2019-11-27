شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن أول تريلر لـ فيلم الأنيميشن الجديد Onward والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمي لـ شركة ديزنى على موقع التغريدات تويتر، اول تريلر لـ فيلم الأنيمشن Onward، الذى من المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 6 مارس من العام المقبل 2020.

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

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ويذكر أن شركة ديزنى يعرض لها فيلم Frozen 2 في دور العرض حول العالم، ووصلت إيراداته إلى 358 مليون دولار أمريكى، حيث طرح يوم 22 نوفمبر الجارى.

ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors»و«Annie Awards».