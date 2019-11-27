شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طارق الشيخ ينتهى من تسجيل أغان جديدة.. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب طارق الشيخ في ألبومه الجديد مع الشاعر الغنائي عصام حجاج بأغنيتين، الأولى من ألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، والثانية ألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، وإسلام شبيسي، ويضم الشيخ الأغنيتين للألبوم المقرر طرحه بموسم رأس السنة ويضم 9 أغان.



طارق الشيخ وعصام حجاج

وقال الشاعر عصام حجاج، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع طارق الشيخ لأول مرة فى الأغنيتين، موضحا أنه يقدم له كلمات جديدة تضع فى قالب غنائى جديد ومختلف، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنيتين إعجاب مستمعيها.



طارق الشيخ وعصام حجاج

يذكر أن آخر أغانى طارق الشيخ كليب أغنية "حظي خاني" وهى من ألحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابر وإخراج محمد حجازي.