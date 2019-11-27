شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Freeform تجدد مسلسل Good Trouble لـ حلقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسل Good Trouble لمدة حلقتين إضافيتين، ويتم عرضهما في 16 ديسمبر المقبل بالتتابع.

وتدور الحلقتان حول لم شمل العائلة الكاملة من The Fosters لقضاء عطلة خاصة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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وسيقوم كل من تيري بولو وشري ساوم وديفيد لامبرت وهايدن بيرلي ونوه سينتينيو من ذا فوسترز مايا ميتشيل وسييرا راميريز ببطولة الحلقات الخاصة.

وكانت قد ألغت شبكة Freeform مسلسل Marvel’s Cloak & Dagger، بعد موسمين من عرضه، وتم طرح الموسم الثانى من العمل في أبريل الماضى، المسلسل من بطولة أوليفيا هولت، أوبري جوزيف، إيما لاهانا، جلوريا روبن، أندريا روث، وج. إيفرمور.

وتتبع القصة تاندي بوين (هولت) وتيرون جونسون (جوزيف)، ويشترك هذان المراهقان، من خلفيات مختلفة، ولكنهم يكتشفون قدرات غير عادية في أنفسهم، ويجدون أو وجودهم بجانب بعضهم البعض أفضل من وجود كل منهم بمفرده، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، أما فى الموسم الثاني فيعيشون حياة مختلفة تمامًا ويحاولون البقاء تحت الأنقاض، لكنهم يجدون صعوبة في الوقوف عند الشر.