شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى تشارك الجمهور "دندنة" أصالة لأغانيها فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى الفنانة السورية أصالة وأبناؤها بلحظات أسرية هادئة داخل المنزل مليئة بالسعادة والتفاعل بين جميع أفراد الأسرة، هذا ما ظهر في مقاطع فيديو شاركتها شام الذهبى، ابنة أصالة، مع متابعيها على إنستجرام، حيث كانت تداعب شام أشقاءها، فيما ظهر صوت أصالة فى الخلفية وهى تدندن أغنية "أنا حبك".

تجولت شام الذهبى داخل المنزل حتى استقرت بالكاميرا على صورة جدارية للفنانة أصالة، بينما واصلت النجمة السورية ترديد كلمات أغانيها ومنها أغنية "الحقيقة"، وفى نهاية الفيديو توجهت شام بالكاميرا على إحدى مرايات المنزل والتى وقفت أمامها أصالة تغنى، وطلبت من والدتها بأن تجرب أداء أغنيتها من بعدها، فقالت لها أصالة "جربى".



شام الذهبى تنشر فيديوهات لوالدتها أثناء الغناء بالمنزل يذكر أن الفنانة أصالة، كانت قد سبق وعبرت، قبل يومين، عن سعادتها وحبها الشديد عند الوقوف على المسرح والغناء لجمهورها، لافتة إلى أن الموسيقى رفيقة دربها، ونشرت أصالة – آنذاك - صورة لها وهى تحمل الميكروفون، وعلقت عليها، "هنا أحيا أشعر بوجودى، بأهمية ما أملك يصبح لكيانى معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتّى الهموم تحنو على يدقّ قلبى وتتسارع دقّاته". وتابعت "وتتفتّح فى حنجرتي وروداً أراها، وتتراقص الدّنيا ألماً وزهوًا، نظرات مكسورة حزينة حولى، تتحوّل لبريق ترى فى الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولا همّ يقتل إنّ كانت الأغنية تروى تفاصيله، أغنياتى جزء منّ حكايتى، ولمّ تنته الحكاية بعد".

