شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتيوب" يعيد أغنية إنساى بنفس عدد المشاهدات بعد 23 يومًا من حذفها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد موقع يوتيوب، أغنية إنساى، للنجم محمد رمضان، والفنان المغربى سعد لمجرد، مرة أخرى لتظهر للجمهور عبر القناة الرسمية للأسطورة، وتأتى هذه الخطوة بعد 23 يومًا من حذف الأغنية بشكل مفاجئ للنجمين وجمهورهما، حيث أرجعت إدارة موقع يوتيوب السبب حينها لأمور تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

واقعة حذف فيديو كليب إنساى، أثارت – آنذاك - العديد من التساؤلات من جمهور محمد رمضان عن سبب الحذف المفاجئ للكليب، حتى كشف يوتيوب عن السبب الحقيقى وراء حذف الأغنية التى حققت حتى الآن ما يتجاوز 180 مليون مشاهدة على مدار الأشهر الماضية، الأمر الذى يعكس مدى إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى بالأغنية.

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ويذكر أنه فور حذف الأغنية، أكد مدير أعمال الفنان المغربى سعد لمجرد، رضوان بوزيد، فى تصريح لصحيفة "هسبريس" المغربية، أنّ "الأغنية تمّ حجبها بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ"إنساى" والفنان محمد رمضان"، لافتًا إلى أن "لمعلم" لا صلة له بالأغنية، لأنها تُذاع على قناة المغنى المصرى.

وفى الوقت ذاته، عبر مخرج العمل حسام الحسينى عن دهشته من الإجراء "غير المتوقع"، وأشار إلى أنه تم حظر الأغنية لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".



يوتيوب يعيد أغنية إنساى بعد 3 أسابيع على حذفها وتُعد أغنية "إنساى" أول تعاون يجمع بين "لمْعلم" و"الأسطورة"، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغنى فيها باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسينى. وجسد الفنانان شخصيتى عاملين فى أحد المقاهى، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معًا أمام ساحة برج إيفل فى باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية، ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.





أغنية إنساى أثناء فترة حذفها على يوتيوب ‎يذكر أن آخر الأعمال الغنائية لمحمد رمضان، هو كليب "السلطان"، الذى تجاوزت عدد مشاهداته 13 مليون مشاهدة خلال شهر واحد من طرحه، ويشار إلى أن "السلطان" تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب ومن من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

