شكرا لقرائتكم خبر عن "استقويت".. أحدث أغانى رامى جمال بتوقيع ياسر نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامي جمال مع الملحن ياسر نور فى أغنية جديدة يتضمنها ألبومه الجديد، وهى بعنوان" استقويت"، من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع نادر حمدي، حسبما قال ياسر نور لـ"الخليج 365".

وأضاف ياسرأن الأغانى تحمل طابعا جديدا غير أعماله السابقة، وقد تكون مفأجاة للجمهور على حد قوله، معربا عن امنياته ان تنال إعجاب جمهور رامى جمال.

وكانت آخر ألبومات رامي جمال، بعنوان "ليالينا"، والذي ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.

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وكانت آخر كليباته بعنوان "البرد" التي حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التي صورها رامي جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا في لندن، وهى "مافيش منها.

يذكر أن المطرب والملحن رامى جمال تصدر مؤخرا التريندات ومؤشرات البحث بعد إعلانه إصابته بمرض البهاق