بالصور| أحلام بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت النجمة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت أحلام في الصور بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانًا طويلا من اللون البنفسجي، وزينته بالمجوهرات الثمينة، وعلقت: " من حفل زفاف الرياض الراقي".
وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام، السبت الماضي، أحدث أغانيها "أنا ما استغنى"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".
والأغنية من كلمات منصور البلوي، وألحان ناصر الصالح، توزيع خالد عز، ومكس جاسم محمد.
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