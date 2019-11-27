محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من احتفالية 30 سنة يونيسيف في مصر.
وكتبت دنيا سمير غانم : "تشرفت أثناء الحفل بقابلة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، والدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ممثل وزارة الخارجية، الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة".
وتابعت دنيا: "السيد إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر،أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، هالة أبو خطوة، المسؤول الاعلامي بيونيسف".
واختارت منظمة اليونيسيف في مصر الفنانة دنيا سمير غانم كسفيرة للنوايا الحسنة، في عام 2017.
يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، قدمت في العام الماضي، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من إخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر إحداهم رفقة وزير التربية والتعليم.. دنيا سمير غانم تنشر صورًا من احتفالية 30 سنة يونيسيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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