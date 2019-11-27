صور| بحضور نجوم الفن.. "إينجما" تنظم حفلا لـ"بيلي زين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظمت مجلة إينجما حفلا للنجم العالمي ليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، الذي اشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك".

حضر الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، عدد كبير من الفانين والإعلاميين بينهم ليلى علوي وبوسي شلبي ورانيا يوسف وميس حمدان وتامر هجرس.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ "بيلي زين"، والذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك".

Advertisements

ويتسلم "زين" تكريمه في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود".

علاقة "بيلي زين" بالتمثيل بدأت مبكرا، حيث ولد لأبوين لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح في "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر لأول مرة عام 1985 في فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل" الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تليفزيوني.

أمضى "زين" حقبة الثمانينيات في جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التي نال عنها إشادات نقديك في أفلام مثل Dead Calm، Critters، Back to the Future Part II، وفي التسعينيات حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور "جون ويلر" في مسلسل "قمم الذروة". وفي عام 1997 ، وبعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فاز عنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.