موجز "الفن": دينا الشربيني في حيرة.. وناصيف زيتون يفاجئ إليسا

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية إدمون ساسين أفضل مراسل خلال الثورة بحسب استفتاء موقع الخليج 365 استفتاء الفن - الجزء الثاني : اختاروا أفضل مراسلة بالنسبة لكم خلال الثورة خاص- وائل جسار ومحمد خيري وأيمن زبيب منعوا من الدخول الى المكسيك والفن يكشف ما حدث خاص "الفن"- دينا الشربيني في حيرة خاص "الفن"- صفاء سلطان تنسحب من مشروعها المسرحي مذيعة MBC تعلن خطوبتها بعد أشهر من طلاقها-بالصور ناصيف زيتون مفاجأة حفل إليسا في المكسيك-بالفيديو المزيد المزيد

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