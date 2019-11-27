في ذكرى رحيل الشحرورة صباح.. هذا ما كشفه جوزيف غريب عن كواليس حياتهاإدمون ساسين أفضل مراسل خلال...

ميرنا وليد - بيروت - في ذكرى رحيل الفنانة ​الشحرورة​ صباح، نستذكر مع كل قراء ومشاهدي موقع الخليج 365، تفاصيل وكواليس حياتها التي كشفها بشكل خاص لموقع "الفن" خبير التجميل والمزين ​جوزيف غريب​ عندما حل ضيفاً على برنامج "ما بدا هلقد" الذي تقدمه رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية ​هلا المر​، وهو الذي رافق صباح لسنوات طويلة، وكان صديقاً وفياً لها.

تحدث غريب في مقابلة من جزأين، والتي نشرناها قبل أشهر ونُعيد نشرها اليوم، عن الشائعات التي لاحقت صباح، حتى بعد وفاتها، خصوصاً أنه من أبرز المقربين منها حيث رافقها على مدى 23 عاماً.

وكشف غريب عن العدد الحقيقي لزيجات صباح، كما تحدث عن شائعة زواجه من صباح، وعن الصور التي نشرت لهما وهما يرتديان ثياب الزفاف.

كما إعتبر غريب أن وفاء صباح لجمهورها ولوعودها لا يشبه وفاء أي نجم حالياً، سارداً قصة حصلت مع صباح في دبي تكشف قيمة إلتزامها بوعودها، وكذلك العديد من المواقف التي عاشتها صباح وكان غريب شاهداً عليها.