شكرا لقرائتكم خبر عن عبادى الجوهر ووعد يحييان حفلا غنائيا بـ موسم الرياض.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطربون عبادي الجوهر، ووعد، وراشد الفارس، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، حفلا غنائيا على مسرح البحيرى، ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، الذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يقدم عبادى عددا من أغانيه ومنها: "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"، و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال عبادى الجوهر أغنية "كلمينى"، من كلمات فيصل بن يزيد، وألحان محمد المغيص، وتقول الأغنية كلميني وبالحكي لا تبخلين.. وأمسحي دمع بعينى.. أمسحي هم السنين.. كلمينى وبالحكي لا تبخلين.