كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:56 صباحاً - تستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري في نشر صور من رحلتها إلى الماديف. نشرت ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت في احدها في حمام السباحة، وأمامها البحر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري في حمام السباحة في المالديف: “السعادة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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