فن ومشاهير

ليلى علوي ولبلبة والهام شاهين ورانيا يوسف معا في مهرجان القاهرة السينمائي

0 نشر
نورث سامي 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية الهام شاهين صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، جمعتها بعدد من نجمات السينما المصرية.

وظهرت الهام شاهين في الصورة الى جانب كل من الكاتبة مريم نعوم والفنانات ليلى علوي ولبلبة ورانيا يوسف وعلقت كاتبة: “مبروك للمخرج طارق العريان و أسرة فيلم أولاد رزق نجاحهم الكبير .. بالتوفيق دايما”.

F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">

F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي ولبلبة والهام شاهين ورانيا يوسف معا في مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا