كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية الهام شاهين صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، جمعتها بعدد من نجمات السينما المصرية.
وظهرت الهام شاهين في الصورة الى جانب كل من الكاتبة مريم نعوم والفنانات ليلى علوي ولبلبة ورانيا يوسف وعلقت كاتبة: “مبروك للمخرج طارق العريان و أسرة فيلم أولاد رزق نجاحهم الكبير .. بالتوفيق دايما”.
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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي ولبلبة والهام شاهين ورانيا يوسف معا في مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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