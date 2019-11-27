شاهد.. كندة حنا بإطلالة ساحرة من مصر

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 02:56 صباحاً - اطلت الفنانة السورية كندة حنا بإطلالة ساحرة من شرفة الفندق الذي تقيم فيه في مصر والذي يطل على نهر النيل.

وعبرت كندة حنا عن سعادتها في مصر اذ نشرت تعليق قالت فيه “قضيت يومين كتير حلوين بمصر أم الدنيا انبسطت كتير بلقاء الأصدقاء لي قدرت اجتمع معهن هي المرة كل الحب والاحترام للبلد الجميل مصر ونجوم مصر وشعب مصر الراقي”.