«ذا روك» يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم والممثل داوين جونسون الشهير بـ”ذا روك” وزميله داني ديفيتو، عروسين أثناء احتفالهما بحفل زفافهما في المكسيك، خلال تواجدهما للترويج لفيلمهم الجديد ” Jumanji”.

وحظي النجم العالمي البالغ من العمر 47 عاما، بترحيب كبير من العروسين وحضور حفل الزفاف، حيث ظهر الجميع فى حالة انبهار بحضوهما، والذى وثقه النجم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاء حضور الحفل بالصدفة عندما سمعا صوت بالقرب من مكان إقامتهما، وقرر الذهاب ودعوة أنفسهما، كما قاموا بالغناء للعروسين وقدم وصية لهما والتى تعرف بوصية الإكليل للزوجين.

ومن جانبه علق ذا روك على مقطع الفيديو قائلا : لقد كنا نستمتع بـ تيكيلا وبغروب الشمس الهادئ في المكسيك بعد أسبوع طويل من العمل في الترويج لـ” Jumanji “عندما خطرت هذه الفكرة علينا.

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وعلى جانب أخر، كشفت مجلة فوربس، يوم الأربعاء 21 اغسطس، بأن نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الذي لعب أدوار البطولة في أفلام مثل “جومانجي” و”سريع وغاضب” “فاست أند فيوريوس”، تصدر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم.

المجلة الشهيرة قالت إن جونسون، المصارع السابق الذي كان يلقب بذا روك، جنى 89.4 مليون دولار من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله بالرز الذي تنتجه شبكة “إتش.بي”.أو بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر.

وفي العام الماضي حل جونسون في المركز الثاني بعد جورج كلوني، الذي حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب التكيلا.