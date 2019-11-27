تعرف على موعد عرض أشباح أوروبا «لهيفاء وهبي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حدد صناع فيلم “أشباح أوروبا” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، يوم 8 يناير 2020 موعداً مبدئياً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والمنافسة به فى موسم إجازة نصف العام الدراسى 2020، حيث يعمل أبطال العمل على تصويرالنصف الثانى من المشاهد بشكل مكثف للانتهاء منه خلال شهر ديسمبر 2019.

وكانت النجمة اللبنانية قد صورت مع أبطال الفيلم العديد من المشاهد خلال الفترة الماضية في مناطق متفرقة مثل الحطابة ووسط البلد ومطار القاهرة وأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وأيضاً استديو مصر وعدد من شوارع القاهرة وجمعتها المشاهد بالفنانين أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن.

ويشارك في بطولة فيلم “أشباح أوروبا “، هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والعمل من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية.